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27 ноября, 22:43

"Акрон" распрощался с главным тренером Калешиным

"Акрон" уволил Калешина с поста главного тренера клуба из-за разногласий

<p>Экс-тренер "Акрона" Евгений Калешин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcakron?z=photo-175141666_457303591/album-175141666_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Акрон" Тольятти</a></p>

Экс-тренер "Акрона" Евгений Калешин. Обложка © VK / ФК "Акрон" Тольятти

Футбольный клуб "Акрон" из Тольятти объявил об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера команды, сообщается в заявлении пресс-службы ФК.

"Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере", — рассказали представители клуба.

Под руководством Калешина, который возглавлял клуб с сентября прошлого года, "Акрон" выиграл 28 из 57 матчей, ничейный результат по окончании игры светился на табло 19 раз, а 10 раз команда проиграла. В настоящее время тольяттинские футболисты занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. Стоит отметить, что от лидирующей "Махачкалы" клуб из Самарской области разделяют всего два очка.

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Ранее в РПЛ случился скандал после матча с участием ещё одного клуба из Самарской области. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов".

Алексей Соловьёв
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