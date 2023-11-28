"Акрон" распрощался с главным тренером Калешиным

Под руководством Калешина, который возглавлял клуб с сентября прошлого года, "Акрон" выиграл 28 из 57 матчей, ничейный результат по окончании игры светился на табло 19 раз, а 10 раз команда проиграла. В настоящее время тольяттинские футболисты занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. Стоит отметить, что от лидирующей "Махачкалы" клуб из Самарской области разделяют всего два очка.