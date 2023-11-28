"Акрон" распрощался с главным тренером Калешиным
"Акрон" уволил Калешина с поста главного тренера клуба из-за разногласий
Экс-тренер "Акрона" Евгений Калешин. Обложка © VK / ФК "Акрон" Тольятти
Футбольный клуб "Акрон" из Тольятти объявил об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера команды, сообщается в заявлении пресс-службы ФК.
"Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере", — рассказали представители клуба.
Под руководством Калешина, который возглавлял клуб с сентября прошлого года, "Акрон" выиграл 28 из 57 матчей, ничейный результат по окончании игры светился на табло 19 раз, а 10 раз команда проиграла. В настоящее время тольяттинские футболисты занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. Стоит отметить, что от лидирующей "Махачкалы" клуб из Самарской области разделяют всего два очка.
Ранее в РПЛ случился скандал после матча с участием ещё одного клуба из Самарской области. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов раскритиковал арбитров, которые работали на матче 16-го тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов".