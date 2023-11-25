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25 ноября, 19:08

"Спартак" победил "Балтику" в заснеженном Калининграде

<p>Матч "Балтики" и "Спартака" проходил на заснеженном поле. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/11205" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак" (Москва)</a></p>

Матч "Балтики" и "Спартака" проходил на заснеженном поле. Обложка © t.me / ФК "Спартак" (Москва)

Московский "Спартак" обыграл "Балтику" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0. Стоит отметить, что игру сопровождали сложные погодные условия — на протяжении всего поединка шёл снегопад.

Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (89-я).

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Красно-белые набрали 27 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. "Балтика" идёт 14-й с двенадцатью очками.

В другом матче тура "Крылья Советов" и "Локомотив" выдали результативную ничью, сыграв со счётом 3:3. Причём два мяча хозяева поля отыграли уже в компенсированное время. После финального свистка капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал арбитров позором футбола.

Артур Лапсаков
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