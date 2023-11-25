"Спартак" победил "Балтику" в заснеженном Калининграде
Матч "Балтики" и "Спартака" проходил на заснеженном поле. Обложка © t.me / ФК "Спартак" (Москва)
Московский "Спартак" обыграл "Балтику" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0. Стоит отметить, что игру сопровождали сложные погодные условия — на протяжении всего поединка шёл снегопад.
Забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич (32-я минута) и Квинси Промес (89-я).
Красно-белые набрали 27 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. "Балтика" идёт 14-й с двенадцатью очками.
В другом матче тура "Крылья Советов" и "Локомотив" выдали результативную ничью, сыграв со счётом 3:3. Причём два мяча хозяева поля отыграли уже в компенсированное время. После финального свистка капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал арбитров позором футбола.