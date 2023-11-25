"Спартак" победил "Балтику" в заснеженном Калининграде

Московский "Спартак" обыграл "Балтику" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0. Стоит отметить, что игру сопровождали сложные погодные условия — на протяжении всего поединка шёл снегопад.