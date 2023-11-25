"Зенит" на домашней арене всухую разнёс "Сочи", несмотря на незабитый пенальти

Петербургский ФК "Зенит" на своём поле обыграл "Сочи" во встрече 16-го тура чемпионата России по футболу. Матч закончился со счётом 3:0.

Ворота сочинского клуба смогли поразить защитник Родриган (45+2 минута), форвард Вильсон Изидор (58-я) и полузащитник Андрей Мостовой (89-я). Автором четвёртого гола мог стать полузащитник "Зенита" Клаудиньо, но ему не удалось реализовать 11-метровый удар на 52-й минуте.

"Зенит" находится на первом месте турнирного зачёта, набрав 33 очка. На втором — "Краснодар" с 32 очками. "Сочи" расположился на последней, 16-й строчке с 10 очками.

Следующая игра "Зенита" состоится 29 ноября в гостях у столичного "Динамо" в рамках первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. "Сочи" 2 декабря сыграет дома с "Крыльями Советов" в матче 17-го тура РПЛ.