Тренер "Спартака" Абаскаль дисквалифицирован на три матча за толчок Бериши 7 декабря, 12:48 Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Антон Новодерёжкин

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил дисквалификацию на три матча после того, как толкнул игрока "Ахмата" Бернарда Беришу в игре 17-го тура РПЛ. Об этом рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из которых условно. Испытательный срок — один год", — подчеркнул он.

Напомним, главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ, где его подопечные играли с "Ахматом". Полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша прыгнул рядом с тренерской зоной "Спартака", радуясь голу. Испанец Абаскаль схватил игрока и толкнул его, за что и был удалён. Бериша получил жёлтую карточку.

Авторы Татьяна Миссуми