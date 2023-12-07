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Тренер "Спартака" Абаскаль дисквалифицирован на три матча за толчок Бериши

7 декабря, 12:48
<p>Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Антон Новодерёжкин</p>

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Антон Новодерёжкин

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил дисквалификацию на три матча после того, как толкнул игрока "Ахмата" Бернарда Беришу в игре 17-го тура РПЛ. Об этом рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из которых условно. Испытательный срок — один год", — подчеркнул он.

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Напомним, главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ, где его подопечные играли с "Ахматом". Полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша прыгнул рядом с тренерской зоной "Спартака", радуясь голу. Испанец Абаскаль схватил игрока и толкнул его, за что и был удалён. Бериша получил жёлтую карточку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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