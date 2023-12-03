Тренер "Спартака" толкнул игрока "Ахмата" во время матча в Грозном и получил красную карточку

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где его подопечные играли с "Ахматом". Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Скандальный инцидент случился после того, как полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша в ходе празднования гола прыгнул рядом с тренерской зоной "Спартака". Испанец Абаскаль решил отомстить за провокацию крайне радикальным способом. Он схватил со спины игрока грозненского клуба и толкнул его, за что и был удалён. По итогам стычки Бериша получил жёлтую карточку.

У хозяев поля забитыми голами отличились Гамид Агаларов (на 34-й минуте) и болгарский нападающий Светослав Ковачев (48-я минута). У красно-белых — Антон Зиньковский (44-я минута). Стоит отметить, что "Спартак" уступил в Грозном в РПЛ впервые с 2015 года. Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице с 27 очками, "Ахмат" идёт 13-м с 16 очками. В заключительном в этом году туре РПЛ "Спартак" 9 декабря примет "Крылья Советов", а грозненцы — "Ростов".