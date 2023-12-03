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3 декабря, 14:16

"Убийство футбола": Карпин назвал дебилом того, кто разрешил провести матч "Ростова" с ЦСКА в снегопад

Карпин назвал убийством футбола решение провести матч ЦСКА – "Ростов" в снегопад

<p>Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Виталий Невар</p>

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Решение о том, чтобы провести матч 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом" в сильный снегопад, является убийством этого вида спорта. Такое мнение выразил главный тренер донского клуба Валерий Карпин.

Матч между ЦСКА и "Ростовом" в Москве. Фото © Telegram / ФК "Ростов" | Футбольный клуб

Матч между ЦСКА и "Ростовом" в Москве. Фото © Telegram / ФК "Ростов" | Футбольный клуб

"Я до игры всё сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть. Со мной не принимали решение. Красная карточка — ерунда. То, что вы увидели, это убийство футбола", — подчеркнул Карпин в разговоре с журналистами.

Главный тренер "Ростова" недоумевает, почему нельзя было перенести игру. Карпин напомнил, что для подобных случаев и создали переход на систему "осень-весна", чтобы не проводить матчи в такую непогоду. Исключение составляют лишь турниры еврокубков, пояснил тренер.

Напомним, сегодня в Москве ЦСКА победил "Ростов" со счётом 2:0. Матч состоялся, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых в снежную погоду. Для уборки поля стадиона была привлечена специальная техника.

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А ранее Лайф писал, что начало матча между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" перенесли на 16:30 по московскому времени. Затем начало встречи вновь сдвинули — на 17:00. Такое решение принято из-за бушующего в столице снегопада.

Дарья Нарыкова
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