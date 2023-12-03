ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ под сильнейшим снегопадом

Московский ЦСКА в тяжёлых погодных условиях победил "Ростов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на столичном стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе армейцев голами отметились нападающий Фёдор Чалов (4-я минута, с пенальти) и полузащитник Виктор Мендес (68-я). Стоит отметить, что команды играли специальным ярко-оранжевым мячом, который лучше различим на фоне заснеженного поля. Прямо во время матча спецтехника несколько раз выезжала убирать снег — снегопад не прекращался ни на минуту.