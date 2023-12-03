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3 декабря, 14:05

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ под сильнейшим снегопадом

ЦСКА обыграл "Ростов" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

<p>Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/17657" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА в тяжёлых погодных условиях победил "Ростов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на столичном стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе армейцев голами отметились нападающий Фёдор Чалов (4-я минута, с пенальти) и полузащитник Виктор Мендес (68-я). Стоит отметить, что команды играли специальным ярко-оранжевым мячом, который лучше различим на фоне заснеженного поля. Прямо во время матча спецтехника несколько раз выезжала убирать снег — снегопад не прекращался ни на минуту.

Погодные условия во время матча ЦСКА – "Ростов". Фото © Telegram / ПФК ЦСКА

Погодные условия во время матча ЦСКА – "Ростов". Фото © Telegram / ПФК ЦСКА

Ранее Лайф сообщал, что снегопад в Москве вынудил перенести начало матча "Локомотив" "Зенит" на полчаса. Решение о проведении игры будет принято после оценки состояния поля и исходя из погодных условий.

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Наталья Исакова
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