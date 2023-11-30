Лидер "Краснодара" больше не сыграет в 2023 году из-за оскорбительного жеста в адрес судьи

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Форварда "Краснодара" Джона Кордобу наказали дисквалификацией на четыре матча

30 ноября, 14:20
<p>Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба получил дисквалификацию на четыре матча за оскорбительный жест в адрес одного из арбитров. Об этом сообщил в четверг, 30 ноября, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

По его словам, сам Кордоба утверждал, что был очень расстроен игрой партнёров по команде во время игры 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" и показал данный жест на эмоциях именно им.

"Арбитр настраивает, что жест был показан именно ему, поэтому Кордоба быстро убежал в раздевалку. Итог: дисквалификация на четыре матча РПЛ (3 — реально, 1 — условно) и штраф 200 000 рублей", — проинформировал Григорьянц.

Отметим, что матч, о котором идёт речь, "Краснодар" проиграл со счётом 1:3. После этого поражения южане упустили лидерство в РПЛ. По окончании игры Кордоба хватал себя за гениталии и делал другие неприличные жесты, высказывая недовольство работой судей.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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