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21 октября, 14:38

"Факел" отстранил защитника Калинина от тренировок из-за отказа выйти на замену

Из-за отказа выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Факела" Игоря Калинина отстранили от тренировок с первой командой. Речь идёт о ситуации на недавней встрече с "Оренбургом". Об этом сообщили на сайте воронежского футбольного клуба.

"Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба", — говорится в сообщении.

Матч "Динамо" и "Факела" 11-го тура РПЛ в Москве закончился со счётом 0:0

Матч "Динамо" и "Факела" 11-го тура РПЛ в Москве закончился со счётом 0:0

Ранее Калинин выступал за украинские клубы "Ильичёвец", "Заря" и "Звезда". В 2017 году он подписал контракт с командой "Волгарь" из Астрахани. Также играл за "Динамо" и "Ростов". С 2022 года он выступает за клуб "Факел" на правах аренды. Матч против "Оренбурга" завершился победой "Факела" со счётом 2:1.

Ранее Лайф писал, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева за систематическое нарушение дисциплины. Известно, что футболист к тому же неподобающе относился к установленным испанцем порядкам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Суриков
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