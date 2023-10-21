"Факел" отстранил защитника Калинина от тренировок из-за отказа выйти на замену

Из-за отказа выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника "Факела" Игоря Калинина отстранили от тренировок с первой командой. Речь идёт о ситуации на недавней встрече с "Оренбургом". Об этом сообщили на сайте воронежского футбольного клуба.

"Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба", — говорится в сообщении.

Ранее Калинин выступал за украинские клубы "Ильичёвец", "Заря" и "Звезда". В 2017 году он подписал контракт с командой "Волгарь" из Астрахани. Также играл за "Динамо" и "Ростов". С 2022 года он выступает за клуб "Факел" на правах аренды. Матч против "Оренбурга" завершился победой "Факела" со счётом 2:1.