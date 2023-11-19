Сразу трёх футболистов сборной Чехии выгнали из команды за пьяный кутёж перед важным матчем Трёх футболистов сборной Чехии отстранили от игры с Молдавией из-за алкоголя 19 ноября, 15:43 Обложка © Getty Images / Mateusz Slodkowski

Тренерский штаб сборной Чехии по футболу принял решение отстранить трёх игроков от отборочного матча с командой Молдавии на Евро-2024, так как их уличили в распитии алкоголя. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Чехии в "Твиттере".

"Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули команду по решению руководства сборной", — говорится в тексте.

По данным портала isport.cz, футболисты за сутки до матча отправились в ночной клуб, где веселились до утра и употребляли алкогольные напитки. Спортсменов узнали другие посетители заведения, которые оказались болельщиками сборной и сильно удивились такой "подготовке" к игре с Молдавией, запланированной на 20 ноября.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил трёхсотый гол за свою карьеру, тем самым обойдя по этому показателю португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Авторы Татьяна Миссуми