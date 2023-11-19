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Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия

19 ноября, 08:30
<p>Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole</p>

Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил трёхсотый гол за свою карьеру, тем самым обойдя по этому показателю португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Накануне Мбаппе оформил хет-трик в матче против Гибралтара на отборочном этапе Евро-2024. Теперь на его счету 300 забитых мячей. Сейчас футболисту 24 года, тогда как Роналду и Месси вышли на этот показатель после 25-летнего возраста.

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Ранее сообщалось, что самыми дорогими футболистами мира названы нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн и французский форвард клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Они возглавили список самых востребованных игроков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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