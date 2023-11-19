Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия
Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole
Нападающий сборной Франции и ФК "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил трёхсотый гол за свою карьеру, тем самым обойдя по этому показателю португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.
Накануне Мбаппе оформил хет-трик в матче против Гибралтара на отборочном этапе Евро-2024. Теперь на его счету 300 забитых мячей. Сейчас футболисту 24 года, тогда как Роналду и Месси вышли на этот показатель после 25-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что самыми дорогими футболистами мира названы нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Они возглавили список самых востребованных игроков.