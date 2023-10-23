Холанд и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира
Холанд и Мбаппе на Transfermarkt были названы самыми дорогими футболистами мира
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Обложка © Коллаж LIFE / Getty Images / Naomi Baker / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe
Самыми дорогими футболистами мира названы нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. По данным портала Transfermarkt, они возглавили список самых востребованных игроков в футбол.
По оценке портала, стоимость каждого из этих футболистов составляет 180 миллионов евро. Бронза рейтинга досталась полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему — 150 миллионов евро.
На четвёртой строчке списка располагается ещё один представитель испанского королевского клуба — бразилец Винисиус Жуниор (150 миллионов евро). На пятом — полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака, ценник которого достиг отметки в 120 миллионов евро.
Стоит отметить, что это далеко не конечная стоимость игроков. Так, летом этого года футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил французскому клубу "Пари Сен-Жермен" продать Килиана Мбаппе за рекордную сумму в 300 миллионов евро.