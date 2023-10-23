Самыми дорогими футболистами мира названы нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. По данным портала Transfermarkt, они возглавили список самых востребованных игроков в футбол.

По оценке портала, стоимость каждого из этих футболистов составляет 180 миллионов евро. Бронза рейтинга досталась полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему — 150 миллионов евро.

На четвёртой строчке списка располагается ещё один представитель испанского королевского клуба — бразилец Винисиус Жуниор (150 миллионов евро). На пятом — полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака, ценник которого достиг отметки в 120 миллионов евро.