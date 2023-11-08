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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 22:00

Гол Жиру принёс "Милану" победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

Оливье Жиру после победного гола в ворота ПСЖ. Обложка © X / AC Milan

Оливье Жиру после победного гола в ворота ПСЖ. Обложка © X / AC Milan

"Милан" победил "Пари Сен-Жермен" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте первый точный удар нанёс защитник гостей Милан Шкриньяр. Хозяева смогли отыграться уже через три минуты, когда Рафаэль Леао поразил ворота ударом через себя. Второй и победный гол итальянцев забил нападающий Оливье Жиру на 50-й минуте.

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"Милан" набрал пять очков и занимает третье место в группе F. Парижане с шестью баллами идут на второй строчке. Лидирует дортмундская "Боруссия", которая чуть ранее победила "Ньюкасл" со счётом 2:0.

Напомним, в предыдущем туре Лиги чемпионов ПСЖ дома разгромил "Милан" со счётом 3:0. Тогда отличились Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин.

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Артур Лапсаков
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