ПСЖ в Париже разгромил "Милан" в матче Лиги чемпионов
Игроки ПСЖ после второго гола в ворота "Милана". Обложка © X / Paris Saint-Germain
Французский ПСЖ разгромил итальянский "Милан" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло Муани (53) и Ли Кан Ин (89).
Парижане набрали шесть очков и возглавили группу F. "Милан" с двумя баллами замыкает квартет. В другом матче дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Ньюкасл" (1:0), теперь у обеих команд по четыре очка.
Ранее Лайф рассказывал, что гол защитника Гарри Магуайра принёс "МЮ" победу над "Копенгагеном" в Лиге чемпионов. Первые очки английский клуб добыл только в третьем туре после двух поражений от "Баварии" и "Галатасарая".