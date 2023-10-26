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25 октября, 21:07

ПСЖ в Париже разгромил "Милан" в матче Лиги чемпионов

<p>Игроки ПСЖ после второго гола в ворота "Милана". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/1717273248302292998/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paris Saint-Germain</a></p>

Игроки ПСЖ после второго гола в ворота "Милана". Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский ПСЖ разгромил итальянский "Милан" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло Муани (53) и Ли Кан Ин (89).

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Парижане набрали шесть очков и возглавили группу F. "Милан" с двумя баллами замыкает квартет. В другом матче дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Ньюкасл" (1:0), теперь у обеих команд по четыре очка.

Ранее Лайф рассказывал, что гол защитника Гарри Магуайра принёс "МЮ" победу над "Копенгагеном" в Лиге чемпионов. Первые очки английский клуб добыл только в третьем туре после двух поражений от "Баварии" и "Галатасарая".

Артур Лапсаков
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