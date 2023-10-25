"Барселона" победила "Шахтёр" в матче Лиги чемпионов
"Барселона" на своём поле одержала победу над "Шахтёром" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев.
Голами отметились Ферран Торрес (28-я минута) и Фермин Лопес Мартин (36-я). Гости отличились благодаря усилиям Георгия Судакова на 62-й минуте.
С девятью очками каталонцы лидируют в группе H. "Шахтёр" с тремя баллами занимает третье место. В эти минуты идёт матч их соперников по квартету между "Антверпеном" и "Порту".
А ранее в матче "Барселоны" произошёл забавный казус. Ламин Ямаль убежал в туалет по ходу поединка и не вернулся. В итоге игрока заменили на 80-й минуте на Маркоса Алонсо.
X / FC Barcelona