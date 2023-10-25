"Барселона" победила "Шахтёр" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" на своём поле одержала победу над "Шахтёром" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев.

С девятью очками каталонцы лидируют в группе H. "Шахтёр" с тремя баллами занимает третье место. В эти минуты идёт матч их соперников по квартету между "Антверпеном" и "Порту".