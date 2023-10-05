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5 октября, 02:24

Футболист "Барселоны" Ямаль во время матча убежал в туалет и не вернулся

Игрок "Барселоны" Ямаль почувствовал себя плохо в матче Лиги чемпионов с "Порту"

<p>Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль. Обложка © <a href="https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/3721123/lamine-yamal-youngest-starter-ever-in-the-champions-league" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcbarcelona.com</a></p>

Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль. Обложка © fcbarcelona.com

Во время встречи группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Барселоной" игрок каталонцев Ламин Ямаль прямо во время матча убежал с поля в туалет и не вернулся. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл во второй половине второго тайма. На 71-й минуте встречи, которая завершилась со счётом 1:0 в пользу "Барсы", Ямалю стало плохо на поле, после чего он отправился в туалет. Долгое время он не возвращался и был заменён на 80-й минуте на Маркоса Алонсо.

"Он почувствовал себя плохо. У него была боль в животе. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле", — заявил в беседе с журналистами тренер "Барселоны" Хави.

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Ранее Лайф писал, что "Барселона" стартовала с убедительной победы в розыгрыше Лиги чемпионов 2023/2024. Встреча с бельгийским "Антверпеном", прошедшая на стадионе "Олимпико" в Барселоне, завершилась со счётом 5:0.

Алексей Соловьёв
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