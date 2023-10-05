Футболист "Барселоны" Ямаль во время матча убежал в туалет и не вернулся

Во время встречи группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Барселоной" игрок каталонцев Ламин Ямаль прямо во время матча убежал с поля в туалет и не вернулся. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл во второй половине второго тайма. На 71-й минуте встречи, которая завершилась со счётом 1:0 в пользу "Барсы", Ямалю стало плохо на поле, после чего он отправился в туалет. Долгое время он не возвращался и был заменён на 80-й минуте на Маркоса Алонсо.

"Он почувствовал себя плохо. У него была боль в животе. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле", — заявил в беседе с журналистами тренер "Барселоны" Хави.