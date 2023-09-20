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19 сентября, 21:02

"Барселона" разгромила новичка Лиги чемпионов "Антверпен"

<p>Игроки "Барселоны" радуются забитому в ворота "Антверпена" мячу. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1704221826618962360/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Игроки "Барселоны" радуются забитому в ворота "Антверпена" мячу. Обложка © X / FC Barcelona

"Барселона" стартовала с убедительной победы в розыгрыше Лиги чемпионов 2023/2024. Встреча с бельгийским "Антверпеном", прошедшая на стадионе "Олимпико" в Барселоне, завершилась со счётом 5:0.

Голами отметились Жоау Феликс (11-я и 66-я минуты), Роберт Левандовский (20) и Гави (54). Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Йелле Баталь.

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В другом матче группы Н португальский "Порту" обыграл "Шахтёр Донецк" со счётом 3:1.

Ранее Лайф рассказывал, что вернувшийся в Лигу чемпионов спустя 20 лет "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом". Встреча, прошедшая в Италии, завершилась без забитых мячей.

Артур Лапсаков
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