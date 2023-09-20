"Барселона" разгромила новичка Лиги чемпионов "Антверпен"
Игроки "Барселоны" радуются забитому в ворота "Антверпена" мячу. Обложка © X / FC Barcelona
"Барселона" стартовала с убедительной победы в розыгрыше Лиги чемпионов 2023/2024. Встреча с бельгийским "Антверпеном", прошедшая на стадионе "Олимпико" в Барселоне, завершилась со счётом 5:0.
Голами отметились Жоау Феликс (11-я и 66-я минуты), Роберт Левандовский (20) и Гави (54). Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Йелле Баталь.
В другом матче группы Н португальский "Порту" обыграл "Шахтёр Донецк" со счётом 3:1.
Ранее Лайф рассказывал, что вернувшийся в Лигу чемпионов спустя 20 лет "Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом". Встреча, прошедшая в Италии, завершилась без забитых мячей.