"Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" в первом матче Лиги чемпионов с 2003 года
Английский "Ньюкасл" сыграл вничью с итальянским "Миланом" в первом матче групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась без голов — 0:0.
Это был первый матч для англичан в главном еврокубковом турнире с 2003 года. В следующем туре "Ньюкасл" 4 октября примет ПСЖ, а "Милан" в этот же день на выезде встретится с дортмундской "Боруссией".
В параллельном матче немецкий "Лейпциг" обыграл на выезде швейцарский "Янг Бойз" со счётом 3:1.
Напомним, "Ньюкасл" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в мае благодаря удачному прошлому сезону Английской премьер-лиги. Тогда "сороки" финишировали на четвёртом месте.