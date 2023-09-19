"Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" в первом матче Лиги чемпионов с 2003 года

Английский "Ньюкасл" сыграл вничью с итальянским "Миланом" в первом матче групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась без голов — 0:0.

Это был первый матч для англичан в главном еврокубковом турнире с 2003 года. В следующем туре "Ньюкасл" 4 октября примет ПСЖ, а "Милан" в этот же день на выезде встретится с дортмундской "Боруссией".