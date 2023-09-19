Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 19:28

"Ньюкасл" сыграл вничью с "Миланом" в первом матче Лиги чемпионов с 2003 года

Английский "Ньюкасл" сыграл вничью с итальянским "Миланом" в первом матче групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась без голов — 0:0.

Это был первый матч для англичан в главном еврокубковом турнире с 2003 года. В следующем туре "Ньюкасл" 4 октября примет ПСЖ, а "Милан" в этот же день на выезде встретится с дортмундской "Боруссией".

Глава УЕФА рассказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол

Глава УЕФА рассказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол

В параллельном матче немецкий "Лейпциг" обыграл на выезде швейцарский "Янг Бойз" со счётом 3:1.

Напомним, "Ньюкасл" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в мае благодаря удачному прошлому сезону Английской премьер-лиги. Тогда "сороки" финишировали на четвёртом месте.

Обложка ©

X / Newcastle United FC

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Ньюкасл
  • ФК Милан
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров