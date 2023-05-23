Регион

Уведомления отключены

22 мая, 22:05

Английский "Ньюкасл" впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Ньюкасл" сыграл вничью с "Лестером" (0:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии и гарантировал участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Сороки" набрали 70 очков и уже не опустятся ниже четвёртого места. Пятым идёт "Ливерпуль", имеющий в активе 66 очков.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд

Последний раз клуб из Ньюкасла играл в главном клубном европейском турнире в сезоне 2002/2003. Тогда команда заняла третье место в группе с "Ювентусом", киевским "Динамо" и "Фейеноордом". На втором этапе "Ньюкасл" также стал третьим в группе с "Барселоной", "Интером" и "Байером" и покинул турнир.

Напомним, в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Интер". Матч пройдёт в Стамбуле 10 июня.

Обложка ©

Twitter / Newcastle United FC

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Ньюкасл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров