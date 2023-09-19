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19 сентября, 20:57

ПСЖ победил дома дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

<p>Игроки ПСЖ и "Боруссии" почтили минутой молчания жертв стихийных событий в Марокко и Ливии. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/1704209872143761531/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paris Saint-Germain</a></p>

Игроки ПСЖ и "Боруссии" почтили минутой молчания жертв стихийных событий в Марокко и Ливии. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский "Пари Сен-Жермен" победил дортмундскую "Боруссию" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 49-й минуте, и Ашраф Хакими, отличившийся на 58-й.

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В другом матче группы F ранее английский "Ньюкасл", вернувшийся в ЛЧ спустя 20 лет, сыграл вничью с "Миланом" в Италии. Поединок завершился без голов.

Артур Лапсаков
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