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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 20:57

ПСЖ победил дома дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

Игроки ПСЖ и "Боруссии" почтили минутой молчания жертв стихийных событий в Марокко и Ливии. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Игроки ПСЖ и "Боруссии" почтили минутой молчания жертв стихийных событий в Марокко и Ливии. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский "Пари Сен-Жермен" победил дортмундскую "Боруссию" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 49-й минуте, и Ашраф Хакими, отличившийся на 58-й.

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В другом матче группы F ранее английский "Ньюкасл", вернувшийся в ЛЧ спустя 20 лет, сыграл вничью с "Миланом" в Италии. Поединок завершился без голов.

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Артур Лапсаков
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