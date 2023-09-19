ПСЖ победил дома дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" победил дортмундскую "Боруссию" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 49-й минуте, и Ашраф Хакими, отличившийся на 58-й.