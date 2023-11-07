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7 ноября, 19:49

"Шахтёр" победил "Барселону", сохранив шансы на плей-офф Лиги чемпионов

<p>Момент из матча "Шахтёра" и "Барселоны". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/FCShakhtar/status/1721962686596907384/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC SHAKHTAR DONETSK</a></p>

Момент из матча "Шахтёра" и "Барселоны". Обложка © X / FC SHAKHTAR DONETSK

"Шахтёр" победил "Барселону" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:0.

Единственный точный удар на 40-й минуте нанёс Даниил Сикан.

Украинский клуб набрал шесть очков и занимает третье место в группе Н. Столько же в активе "Порту", которому позднее предстоит матч с "Антверпеном". Каталонцы с девятью баллами лидируют в квартете.

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В параллельном матче дортмундская "Боруссия" победила "Ньюкасл" со счётом 2:0 и с семью очками вышла в лидеры группы F.

Напомним, в третьем туре группового этапа "Барселона" дома победила "Шахтёр" со счётом 2:1. Голами отметились Ферран Торрес, Фермин Лопес Мартин и Георгий Судаков.

Артур Лапсаков
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