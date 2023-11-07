"Шахтёр" победил "Барселону", сохранив шансы на плей-офф Лиги чемпионов

"Шахтёр" победил "Барселону" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:0.

Единственный точный удар на 40-й минуте нанёс Даниил Сикан.

Украинский клуб набрал шесть очков и занимает третье место в группе Н. Столько же в активе "Порту", которому позднее предстоит матч с "Антверпеном". Каталонцы с девятью баллами лидируют в квартете.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" победила "Ньюкасл" со счётом 2:0 и с семью очками вышла в лидеры группы F.