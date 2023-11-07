"Шахтёр" победил "Барселону", сохранив шансы на плей-офф Лиги чемпионов
Момент из матча "Шахтёра" и "Барселоны". Обложка © X / FC SHAKHTAR DONETSK
"Шахтёр" победил "Барселону" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:0.
Единственный точный удар на 40-й минуте нанёс Даниил Сикан.
Украинский клуб набрал шесть очков и занимает третье место в группе Н. Столько же в активе "Порту", которому позднее предстоит матч с "Антверпеном". Каталонцы с девятью баллами лидируют в квартете.
В параллельном матче дортмундская "Боруссия" победила "Ньюкасл" со счётом 2:0 и с семью очками вышла в лидеры группы F.
Напомним, в третьем туре группового этапа "Барселона" дома победила "Шахтёр" со счётом 2:1. Голами отметились Ферран Торрес, Фермин Лопес Мартин и Георгий Судаков.