В Лиге чемпионов установлен новый возрастной рекорд
Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов
Пепе. Обложка © X / Pepe
Защитник португальского "Порту" Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов, установив новый рекорд.
Футболист вышел на поле в игре третьего тура группового этапа с бельгийским "Антверпеном" в возрасте 40 лет и 241 дня. Он обошёл итальянца Алессандро Костакурту и шотландца Дэвида Уэйра, выступавших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.
В итоге "Порту" одержал гостевую победу со счётом 4:1. Также в группе Н выступают "Барселона" и "Шахтёр".
А в другом матче в Париже местный ФК ПСЖ разгромил "Милан" со счётом 3:0. Парижане набрали шесть очков и возглавили группу F.