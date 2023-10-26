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25 октября, 21:38

В Лиге чемпионов установлен новый возрастной рекорд

Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов

<p>Пепе. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/officialpepe/status/1508141639398834177/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pepe</a></p>

Пепе. Обложка © X / Pepe

Защитник португальского "Порту" Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов, установив новый рекорд.

Футболист вышел на поле в игре третьего тура группового этапа с бельгийским "Антверпеном" в возрасте 40 лет и 241 дня. Он обошёл итальянца Алессандро Костакурту и шотландца Дэвида Уэйра, выступавших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.

В итоге "Порту" одержал гостевую победу со счётом 4:1. Также в группе Н выступают "Барселона" и "Шахтёр".

"Барселона" победила "Шахтёр" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" победила "Шахтёр" в матче Лиги чемпионов

А в другом матче в Париже местный ФК ПСЖ разгромил "Милан" со счётом 3:0. Парижане набрали шесть очков и возглавили группу F.

Артур Лапсаков
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