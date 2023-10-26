В Лиге чемпионов установлен новый возрастной рекорд

Футболист вышел на поле в игре третьего тура группового этапа с бельгийским "Антверпеном" в возрасте 40 лет и 241 дня. Он обошёл итальянца Алессандро Костакурту и шотландца Дэвида Уэйра, выступавших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.