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24 января, 20:43

Кристиан Нобоа закончил 15-летнюю карьеру в России и вернулся в Эквадор

Кристиан Нобоа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristhian_noboa

Кристиан Нобоа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristhian_noboa

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа закончил карьеру в составе российского клуба "Сочи" после четырёх лет сотрудничества. Спортсмен вернулся в родной "Эмелек", за который в последний раз выступал почти 20 лет назад.

В пресс-службе сочинского клуба уточнили, что Нобоа сыграл за российскую команду 116 матчей, забив 40 голов и сделав 23 передачи. С 2006 года полузащитник также успел выступить за казанский "Рубин", московский "Динамо", петербургский "Зенит" и "Ростов".

"Легенда "Сочи" и всего нашего футбола последних 15 лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России", — сказано в сообщении пресс-службы ФК.

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Тем временем чешская "Славия" отказалась выходить на матч против словацкого "Слована". Отмену встречи спортсмены объяснили недавней игрой оппонентов из Братиславы с московским "Динамо".

Илья Пушкарев
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