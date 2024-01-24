Кристиан Нобоа закончил 15-летнюю карьеру в России и вернулся в Эквадор

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа закончил карьеру в составе российского клуба "Сочи" после четырёх лет сотрудничества. Спортсмен вернулся в родной "Эмелек", за который в последний раз выступал почти 20 лет назад.

В пресс-службе сочинского клуба уточнили, что Нобоа сыграл за российскую команду 116 матчей, забив 40 голов и сделав 23 передачи. С 2006 года полузащитник также успел выступить за казанский "Рубин", московский "Динамо", петербургский "Зенит" и "Ростов".

"Легенда "Сочи" и всего нашего футбола последних 15 лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России", — сказано в сообщении пресс-службы ФК.