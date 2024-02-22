На 79-м году жизни скончался бывший тренер ЦСКА Артур Жорже

Скончался бывший главный тренер столичного футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже. Он умер сегодня, 22 февраля 2024 года, в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Порту". Однако причины смерти пока не известны.

Португальский спортивный специалист руководил командой в 2003-м и 2004 году. Под его управлением ЦСКА провёл 20 матчей, победив в девяти из них. После этого Жорже покинул пост главного тренера. По словам самого португальца, владелец ЦСКА Евгений Гинер проявил нетерпение, решив заменить тренера, ведь на тот момент у клуба был достойный уровень игры, благодаря которому он занимал место в тройке лидеров. Свою лепту могло внести то, что Жорже и Гинер смотрели на футбол по-разному.

Португалец оставил тренерство, когда ему было 69 лет. Кроме ЦСКА он успел поработать в "Бенфике", сборных Камеруна, Швейцарии и Португалии, "Порту", "Пари Сен-Жермен", "Витесс", "Аль-Наср", "Аль-Хиляль" и других клубах.