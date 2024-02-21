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21 февраля, 00:16

Умер режиссёр мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов

Режиссёр Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни

Режиссёр Владимир Самсонов. Обложка © kinopoisk

Режиссёр Владимир Самсонов. Обложка © kinopoisk

Советский и российский режиссёр мультипликационных фильмов Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Трагическую новость в телеграм-канале сообщил редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Сегодня скончался режиссёр Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советского телевидения и снял множество межпрограммных анимационных роликов", — рассказал Капков.

Редактор киностудии также сообщил, что Самсонов был первым, кто применил редкую технику – живопись на стекле.

Самсонов является автором заставки телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", использовавшейся в 1986—1994 годах. Также он подарил жизнь таким мультфильмам, как "Очень синяя борода", "Старая игрушка", "Ель", "Огромное небо" и многим другим.

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Оксана Попова
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