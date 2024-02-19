Сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьёв умер на 54-м году жизни

На 54-м году жизни умер кинопродюсер и сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьёв. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

"18 февраля 2024 года скончался Воробьёв Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, член Союза кинематографистов РБ, действительный член (академик) Евразийской Академии Телевидения и Радио (Россия)", —сказано в некрологе.

Практически всю свою жизнь Вородьёв посвятил кинематографу. Как сценарист, редактор и продюсер на белорусском и российском телевидении подготовил к эфиру свыше 1000 телевизионных программ различной тематики. Его авторская передача "Видео-тайм" 8 лет считалась одной из наиболее успешных и популярных на белорусском телевидении. Он спродюсировал и придумал несколько десятков документальных фильмов, принял участие в создании пяти эфирных белорусских телеканалов, а также российского спутникового канала ТРО.

Будучи сценаристом и продюсером помогал создавать первый белорусский мюзикл "Легко на сердце от песни весёлой". Также снял художественный телесериал "Три талера". Его работы становились лауреатами множества престижных кинопремий: "Ника", "Золотой Орёл", "Тэфи". Благодаря Воробьёву мир увидел сериал "Духовная война", фильмы "Брестская крепость", "Украсть Бельмондо", "Прерванные воспоминания".

Сам Воробьёв был также удостоен множества наград. В том числе Премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", Национальной телевизионной премии "Телевершина" и Медали "За безупречную службу".