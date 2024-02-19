Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Заслуженный артист России, дирижёр и хормейстер Леопольд Гершкович умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.

"С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского музыкального театра и прослужившего в нём с 1967 года по настоящее время", — говорится в сообщении в телеграм-канале культурного учреждения.

Там добавили, что, ещё будучи студентом Московской консерватории им. П.И. Чайковского, Гершкович начал работать дирижёром и хормейстером в Красноярском музыкальном театре, а по окончании в 1957 году стал главным дирижёром Московской гастрольной оперы Росконцерта. В 1963 году, окончив аспирантуру, режиссёр Наталия Сац пригласила Гершковича в практически только что созданный ею театр, где он остался на десятилетия.

"Военное детство, эвакуация в Казахстан, детское увлечение музыкой, скрипка, хор, училище, одержимость дирижированием, а потом — успехи, достижения, тернии и победы, пронизанные творчеством и, конечно, музыкой — для него единственным мерилом всего, музыкой, которой он был беззаветно предан до конца своих дней", — подчеркнули в театре.

Причины смерти дирижёра не называются.