Умер автор легендарной музыкальной заставки к "Ну, погоди!" Тамаш Деак

Композитор из Венгрии Тамаш Деак, который является автором музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался в возрасте 95 лет в Будапеште. Об этом сообщает агентство MTI.

"Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам... скончался на 96-м году жизни", — указано в сообщении.

Деак являлся композитором и дирижёром. Музыкант за свою карьеру создал композиции к более чем 120 мультфильмам, балетам и сериалам. В России творчество Деака известно по мультсериалу "Ну, погоди!" Автор создал композицию "Водные лыжи", которая используется в заставке. Музыка композитора использовалась также в мультсериалах "Густав" (1964–1977), "Семья Мезка" (1968–1978) и "Ловушка для кошек" (1986).

