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23 января, 14:24

Умер автор легендарного хита Rasputin Фрэнк Фариан

Основатель группы Boney M. Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Фрэнк Фариан. Обложка © ТАСС / imago stock&amp;people

Фрэнк Фариан. Обложка © ТАСС / imago stock&people

В США в возрасте 82 лет скончался создатель известной музыкальной группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер).

По данным немецкого телеканала NTV, который и сообщил о смерти композитора, Фариан скончался в своём доме в Майами.

Первый музыкальный проект Фариан основал в 1961 году. Это была группа Frankie Farian und die Schatten, с которой он выступал в местных ресторанах и клубах. Спустя семь лет, в 1968 году, композитор занялся сольной карьерой, а в 1975-м создал Boney M. Именно он является автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool.

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В начале января сообщалось о смерти бывшего барабанщика легендарной группы Scorpions Джеймса Коттака. 61-летний музыкант скончался в своём доме в Луисвилле, штат Кентукки.

Максим Плетнёв
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