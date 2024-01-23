Умер автор легендарного хита Rasputin Фрэнк Фариан

Первый музыкальный проект Фариан основал в 1961 году. Это была группа Frankie Farian und die Schatten, с которой он выступал в местных ресторанах и клубах. Спустя семь лет, в 1968 году, композитор занялся сольной карьерой, а в 1975-м создал Boney M. Именно он является автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool.