Регион

Уведомления отключены

16 февраля, 18:40

"Всё пошло не по плану": Умер автор фотоколлекции о провинциальной России Дмитрий Марков

Фотограф-документалист Дмитрий Марков скончался на 42-м году жизни

Дмитрий Марков. Обложка © youtube / вДудь

Дмитрий Марков. Обложка © youtube / вДудь

В Псковской области скончался известный фотограф-документалист Дмитрий Марков. Автору сотен снимков о российской провинции был всего 41 год. Причины смерти Маркова неизвестны, сообщил телеграм-канал "Псковская губерния" со ссылкой на знакомых мужчины.

Широкую известность Маркову принесли снимки из глубинки, которые он делал на камеру смартфона. На пике творческой карьеры фотограф даже участвовал в творческой кампании iPhone 7 — Apple’s Taken on the iPhone.

  • Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
    Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
  • Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
    Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
  • Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
    Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
  • Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков
    Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков

Российская провинция на снимках Дмитрия Маркова. Фото © VK / Дмитрий Марков

1 / 4

"Короче, всё пошло не по плану — и я свалился с творческой волны, на которой успел написать две трети книги. Сейчас наступил ступор", — гласит выдержка из последней публикации Маркова в соцсетях от 9 февраля.

Умерла звезда фильмов для взрослых Саша Монтенегро, которая увела президента Мексики из семьи
Умерла звезда фильмов для взрослых Саша Монтенегро, которая увела президента Мексики из семьи

А двумя днями ранее скончался венгерский композитор Тамаш Деак, который является автором музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!". Ему было 95 лет.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров