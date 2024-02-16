"Всё пошло не по плану": Умер автор фотоколлекции о провинциальной России Дмитрий Марков
Фотограф-документалист Дмитрий Марков скончался на 42-м году жизни
Дмитрий Марков. Обложка © youtube / вДудь
В Псковской области скончался известный фотограф-документалист Дмитрий Марков. Автору сотен снимков о российской провинции был всего 41 год. Причины смерти Маркова неизвестны, сообщил телеграм-канал "Псковская губерния" со ссылкой на знакомых мужчины.
Широкую известность Маркову принесли снимки из глубинки, которые он делал на камеру смартфона. На пике творческой карьеры фотограф даже участвовал в творческой кампании iPhone 7 — Apple’s Taken on the iPhone.
"Короче, всё пошло не по плану — и я свалился с творческой волны, на которой успел написать две трети книги. Сейчас наступил ступор", — гласит выдержка из последней публикации Маркова в соцсетях от 9 февраля.
А двумя днями ранее скончался венгерский композитор Тамаш Деак, который является автором музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!". Ему было 95 лет.