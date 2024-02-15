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15 февраля, 15:44

Умерла звезда эротических фильмов Саша Монтенегро, которая увела президента Мексики из семьи

Звезда фильмов для взрослых Саша Попович умерла от инсульта в День влюблённых

Саша Монтенегро была яркой красавицей. Фото © Marca.com

Саша Монтенегро была яркой красавицей. Фото © Marca.com

Знаменитая актриса фильмов для взрослых Саша Попович, более известная как Саша Монтенегро, скончалась от инсульта в возрасте 78 лет. Об этом сообщило мексиканское издание TVyNovelas. Смерть наступила 14 февраля. В последние годы звезда европейской эротики 70-х боролась с раком лёгких.

У актрисы были яркие роли и не менее яркая судьба. Она была замужем за покойным Хосе Лопесом Портильо, бывшим президентом Мексики. Он ушёл к ней от супруги, которая родила ему троих детей. За свою карьеру Саша Попович снялась в восьми десятках фильмов и сериалов с рейтингом 18+, в том числе в таких, как "Милашки", "Полуночные куколки", "Тяжёлая жизнь девушек лёгкого поведения", "Белоснежка и семь любовников".

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Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы, сыгравшей путану в "Бриллиантовой руке". Виктория Островская запомнилась зрителю по фразе "Цигель-цигель! Ай-лю-лю!". В старости родные бросили актрису на произвол судьбы, оставив в абсолютной нищете.

Марина Калегина
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