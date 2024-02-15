Умерла звезда эротических фильмов Саша Монтенегро, которая увела президента Мексики из семьи

Знаменитая актриса фильмов для взрослых Саша Попович, более известная как Саша Монтенегро, скончалась от инсульта в возрасте 78 лет. Об этом сообщило мексиканское издание TVyNovela s . Смерть наступила 14 февраля. В последние годы звезда европейской эротики 70-х боролась с раком лёгких.

У актрисы были яркие роли и не менее яркая судьба. Она была замужем за покойным Хосе Лопесом Портильо, бывшим президентом Мексики. Он ушёл к ней от супруги, которая родила ему троих детей. За свою карьеру Саша Попович снялась в восьми десятках фильмов и сериалов с рейтингом 18+, в том числе в таких, как "Милашки", "Полуночные куколки", "Тяжёлая жизнь девушек лёгкого поведения", "Белоснежка и семь любовников".