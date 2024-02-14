Умерла актриса, сыгравшая путану в "Бриллиантовой руке"
Виктория Островская запомнилась зрителю по фразе "Цигель-цигель! Ай-лю-лю!". Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
Ушла из жизни советская актриса Виктория Островская, известная по роли стамбульской путаны в легендарной "Бриллиантовой руке". Об утрате сообщил в своём телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов. По его словам, Островская была в гостях на одной из его программ, и ходили слухи, что родные бросили актрису на произвол судьбы, оставив в абсолютной нищете.
"Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — написал Малахов.
Ранее Life.ru сообщал, что актриса Вера Молчанова умерла через сутки после дня рождения. Она снималась в сериалах "След" и "Закрытая школа", ей был 81 год. А советская актриса Елена Корнилова, известная по фильмам "Первые испытания", умерла в доме престарелых, куда её поместили родственники. В последнее время актриса чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость. Что стало причиной смерти, пока не известно.