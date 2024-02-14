Умерла актриса, сыгравшая путану в "Бриллиантовой руке"

Ушла из жизни советская актриса Виктория Островская, известная по роли стамбульской путаны в легендарной "Бриллиантовой руке". Об утрате сообщил в своём телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов. По его словам, Островская была в гостях на одной из его программ, и ходили слухи, что родные бросили актрису на произвол судьбы, оставив в абсолютной нищете.