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18 февраля, 18:51

Умерла актриса из сериала "Королёк — птичка певчая" Севда Фердаг

Турецкая актриса Севда Фердаг скончалась на 82-м году жизни

Севда Фердаг. Обложка © ТАСС / ZUMA / Lu Zhe

Севда Фердаг. Обложка © ТАСС / ZUMA / Lu Zhe

Турецкая актриса Севда Фердаг ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает местное СМИ Haberturk.

"Севда Фердаг, настоящее имя которой Лютфие Думрул, умерла утром (17 февраля. — Прим. Life.ru) в своём доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями", — сказано в тексте сообщения.

Уточняется, что похороны артистки прошли на кладбище Куручешме.

Умер актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин
Умер актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин

Ранее скончалась актриса Виктория Островская. Широкой публике она известна по роли турецкой путаны в легендарном фильме "Бриллиантовая рука" знаменитого советского режиссёра Леонида Гайдая. Одно время СМИ сообщали, что родные бросили артистку на произвол судьбы, оставив в нищете.

Владимир Озеров
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