Умерла актриса из сериала "Королёк — птичка певчая" Севда Фердаг
Турецкая актриса Севда Фердаг скончалась на 82-м году жизни
Севда Фердаг. Обложка © ТАСС / ZUMA / Lu Zhe
Турецкая актриса Севда Фердаг ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает местное СМИ Haberturk.
"Севда Фердаг, настоящее имя которой Лютфие Думрул, умерла утром (17 февраля. — Прим. Life.ru) в своём доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями", — сказано в тексте сообщения.
Уточняется, что похороны артистки прошли на кладбище Куручешме.
Ранее скончалась актриса Виктория Островская. Широкой публике она известна по роли турецкой путаны в легендарном фильме "Бриллиантовая рука" знаменитого советского режиссёра Леонида Гайдая. Одно время СМИ сообщали, что родные бросили артистку на произвол судьбы, оставив в нищете.