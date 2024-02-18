Умерла актриса из сериала "Королёк — птичка певчая" Севда Фердаг

Турецкая актриса Севда Фердаг ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает местное СМИ Haberturk.

"Севда Фердаг, настоящее имя которой Лютфие Думрул, умерла утром (17 февраля. — Прим. Life.ru) в своём доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями", — сказано в тексте сообщения.

Уточняется, что похороны артистки прошли на кладбище Куручешме.