Умер актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин
Актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин скончался в возрасте 27 лет
Актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин. Обложка © Kino-teatr.ru
Актёр Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в пресс-службе "Электротеатра Станиславского". Там отметили, что артист только недавно присоединился к труппе.
"Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушёл очень молодой, очень талантливый человек, актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин", — говорится в сообщении.
В 2020 году Турутин окончил Российский государственный институт сценических искусств и Мастерскую индивидуальной режиссуры "МИР-6" Бориса Юхананова. Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах и сблизился с коллективом, отметили в пресс-службе.
На экране актёр дебютировал в 2021 году, сыграв в эпизоде сериала "Вертинский". Кроме того, он снялся в проектах "Детдомовка" и "Седьмая симфония".
А ранее стало известно о смерти знаменитого британского актёра Майкла Джейстона, который получил известность за роль Валеярда в сериале "Доктор Кто". Он скончался на 89-м году жизни. За годы карьеры артист принял участие в создании десятков громких театральных и телевизионных проектов.