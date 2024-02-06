Умер актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин

Актёр Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в пресс-службе "Электротеатра Станиславского". Там отметили, что артист только недавно присоединился к труппе.

"Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушёл очень молодой, очень талантливый человек, актёр "Электротеатра" Кирилл Турутин", — говорится в сообщении.

В 2020 году Турутин окончил Российский государственный институт сценических искусств и Мастерскую индивидуальной режиссуры "МИР-6" Бориса Юхананова. Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах и сблизился с коллективом, отметили в пресс-службе.

На экране актёр дебютировал в 2021 году, сыграв в эпизоде сериала "Вертинский". Кроме того, он снялся в проектах "Детдомовка" и "Седьмая симфония".