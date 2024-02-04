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Актёр Алексей Агапов скоропостижно умер через день после своего 50-летия

4 февраля, 14:52
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Алексей Агапов. Обложка © Драмтеатр Удмуртии

Алексей Агапов. Обложка © Драмтеатр Удмуртии

Заслуженный артист Удмуртской Республики Алексей Агапов скончался через день после своего 50-летия. Об этом рассказали в Государственном русском драматическом театре региона, где актёр проработал около девяти лет. О причинах смерти не сообщается.

"3 февраля ушёл из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! <…> Теперь Алексей Агапов навсегда останется добрым ангелом нашего театра", говорится в тексте.

Коллеги отметили, что запомнят Агапова добрым человеком, душевный свет которого пробивался на сцене даже через грим злобного персонажа. Одной из ярких ролей артиста называется нелепый и милый Амур из "Слуги двух господ". Также Агапов сыграл Хоботова в постановке "Покровские ворота" и участвовал в спектаклях "Ханум", "Странная миссис Сэвидж", "Гамлет" и других. Кроме того, он удивительно изобразил Толстого в "Отрочестве".

Умер журналист и политолог Эдуард Худяков
Умер журналист и политолог Эдуард Худяков

Ранее сообщалось, что умер 50-летний российский актёр Дмитрий Овчинников. Артист служил в музыкальном театре "Геликон-опера" с 2001 года. Овчинников снялся во многих отечественных фильмах и сериалах, среди них "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "Молодёжка".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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