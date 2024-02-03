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3 февраля, 14:38

Актёр из сериалов "Склифосовский" и "Универ" Овчинников умер в 50 лет

Дмитрий Овчинников. Обложка © Геликон-опера

Дмитрий Овчинников. Обложка © Геликон-опера

Российский актёр Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского музыкального театра "Геликон-опера", где артист служил с 2001 года.

"Дима был фантастическим артистом кино — в фильмах он создал множество характерных ролей. Он помогал всем, кого встречал на своём пути", — говорится в некрологе.

Овчинников снялся во многих отечественных фильмах и сериалах, среди них "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "Молодёжка", "Заповедник", "Мамы чемпионов" и многие другие. Церемония прощания и отпевание состоялись в субботу, 3 февраля, в церкви Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве. Причина смерти артиста не раскрывается.

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Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 94 лет умер американский актёр из "Твин Пикса" Дон Мюррей. Кстати, он также сыграл главную роль вместе с Мэрилин Монро в номинированном на "Оскар" фильме "Автобусная остановка".

Наталья Исакова
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