Актёр из сериалов "Склифосовский" и "Универ" Овчинников умер в 50 лет

Российский актёр Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского музыкального театра "Геликон-опера", где артист служил с 2001 года.

"Дима был фантастическим артистом кино — в фильмах он создал множество характерных ролей. Он помогал всем, кого встречал на своём пути", — говорится в некрологе.

Овчинников снялся во многих отечественных фильмах и сериалах, среди них "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "Молодёжка", "Заповедник", "Мамы чемпионов" и многие другие. Церемония прощания и отпевание состоялись в субботу, 3 февраля, в церкви Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве. Причина смерти артиста не раскрывается.