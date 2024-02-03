Умер актёр из "Твин Пикса" Дон Мюррей

Сыгравший в сериале "Твин Пикс: Возвращение" американский актёр Дон Мюррей скончался на 95-м году жизни. Как уточняет газета The New York Times, о смерти сообщил сын артиста Кристофер.

Актёрскую карьеру Дон Мюррей начал в конце 1940-х. Первой его ролью на большом экране стал грубоватый ковбой Бо в комедии "Автобусная остановка" с участием Мэрилин Монро. За игру в этой картине Мюррей получил номинацию на "Оскар" как лучший актёр второго плана. Последующие 60 лет артист работал над множеством проектов, среди которых "Она написала убийство", "Бесконечная любовь" и "Пегги Сью вышла замуж". Фильмография Мюррея насчитывает свыше 35 голливудских картин.

Актёр был дважды женат. Его первой супругой стала актриса Хоуп Лэнг — с ней Мюррей познакомился на съёмках "Автобусной остановки". После развода в 1961 году артист женился на Бетти Джонсон, которая родила ему троих сыновей.