Утром 4 февраля в Екатеринбурге умер журналист и политолог Эдуард Худяков. Печальную новость сообщил источник из окружения покойного.

"У Эдуарда была тяжёлая пневмония, сначала лежал дома под капельницами. Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало", — сообщил собеседник URA.ru. У Худякова осталась супруга с тремя детьми.

Слава в журналистских кругах пришла к Худякову в 90-е, когда он был собственным корреспондентом "Интерфакса". После этого он организовал информационную службу для регионального телеканала АТН, где успешно внедрял актуальные профессиональные методы. Обладавшего саркастичным нравом и мощной эрудицией Худякова называют одним из самых ярких уральских журналистов своего времени.