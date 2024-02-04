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4 февраля, 08:03
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Умер журналист и политолог Эдуард Худяков

В Екатеринбурге от тяжёлой пневмонии умер журналист и политолог Эдуард Худяков

Журналист и политолог Эдуард Худяков. Обложка © URA.ru / Владимир Жабриков

Журналист и политолог Эдуард Худяков. Обложка © URA.ru / Владимир Жабриков

Утром 4 февраля в Екатеринбурге умер журналист и политолог Эдуард Худяков. Печальную новость сообщил источник из окружения покойного.

"У Эдуарда была тяжёлая пневмония, сначала лежал дома под капельницами. Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало",  сообщил собеседник URA.ru. У Худякова осталась супруга с тремя детьми.

Слава в журналистских кругах пришла к Худякову в 90-е, когда он был собственным корреспондентом "Интерфакса". После этого он организовал информационную службу для регионального телеканала АТН, где успешно внедрял актуальные профессиональные методы. Обладавшего саркастичным нравом и мощной эрудицией Худякова называют одним из самых ярких уральских журналистов своего времени.

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Юрий Лысенко
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