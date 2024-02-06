Валеярд из "Доктора Кто" скончался в Британии

Именитый британский актёр Майкл Джейстон, получивший широкую известность за роль Валеярда в сериале "Доктор Кто", скончался на 89-м году жизни. Трагичную новость 5 февраля озвучили члены семьи артиста.

По словам родных звезды, незадолго до смерти он начал испытывать проблемы со здоровьем. Скоротечная болезнь не позволила Джейстону разменять десятый десяток.

"Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха", — сказано в сообщении.

За годы карьеры артист принял участие в создании десятков громких театральных и телевизионных проектов, таких как "Чисто английские убийства", "Улица Коронации" и "Доктор Кто". В 1971 году Джейстон даже сыграл последнего русского императора в фильме "Николай и Александра".