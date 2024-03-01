"Ростов" разобрал "Крылья Советов" после зимней паузы

Первый после зимней паузы матч Российской премьер-лиги прошёл в пятницу на стадионе "Ростов-арена". На домашнее поле вышли игроки "Ростова", которые всухую одолели гостей в лице самарских "Крыльев Советов".

Игра завершилась со счётом 2:0. Первым голом на 29-й минуте отметился нападающий Егор Голенков. Спустя почти час Иван Комаров удвоил разрыв. Суммарно в активе ростовчан стало 24 очка, они занимают десятую строчку рейтинга. "Крылья Советов" идут шестыми.

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. Видео © t.me / ФК "Ростов"