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1 марта, 20:23

"Ростов" разобрал "Крылья Советов" после зимней паузы

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после зимней паузы

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. Обложка © t.me / ФК "Ростов"

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. Обложка © t.me / ФК "Ростов"

Первый после зимней паузы матч Российской премьер-лиги прошёл в пятницу на стадионе "Ростов-арена". На домашнее поле вышли игроки "Ростова", которые всухую одолели гостей в лице самарских "Крыльев Советов".

Игра завершилась со счётом 2:0. Первым голом на 29-й минуте отметился нападающий Егор Голенков. Спустя почти час Иван Комаров удвоил разрыв. Суммарно в активе ростовчан стало 24 очка, они занимают десятую строчку рейтинга. "Крылья Советов" идут шестыми.

"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ. Видео © t.me / ФК "Ростов"

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А ранее был назван фаворит чемпионата России по футболу, который имеет все шансы забраться на самый верх пьедестала. Этим клубом, по мнению тренера Валерия Непомнящего, является петербургский "Зенит".

Илья Пушкарев
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