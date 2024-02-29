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29 февраля, 20:50

"Остаётся фаворитом": Назван главный претендент на первое место в чемпионате РПЛ

Тренер Непомнящий назвал "Зенит" фаворитом чемпионата России

Игроки "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов". Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Игроки "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов". Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Петербургский "Зенит" продолжает оставаться фаворитом в чемпионате Российской премьер-лиги, несмотря на второе место по результатам осенней части сезона. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" озвучил советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

По словам собеседника издания, руководство сине-бело-голубых не совсем довольно промежуточными итогами состязания. Об этом говорит обширная трансферная кампания, эффективность которой сомнительна, считает Непомнящий. Многие новички клуба могут попросту не успеть адаптироваться к предстоящим матчам.

"Результат первой части чемпионата будет мотивирующим фактором для самих игроков "Зенита". Тех, кто уже играл. Поэтому считаю, что "Зенит" остаётся фаворитом в чемпионате", — поделился тренер.

"Зенит" досрочно выиграл первый трофей в 2024 году
"Зенит" досрочно выиграл первый трофей в 2024 году

А ранее легенда российского футбола Андрей Аршавин назвал команду, которая стала главным провалом первой части сезона РПЛ. Такого титула он удостоил екатеринбургский "Урал".

Илья Пушкарев
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