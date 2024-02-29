"Остаётся фаворитом": Назван главный претендент на первое место в чемпионате РПЛ

Петербургский "Зенит" продолжает оставаться фаворитом в чемпионате Российской премьер-лиги, несмотря на второе место по результатам осенней части сезона. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" озвучил советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

По словам собеседника издания, руководство сине-бело-голубых не совсем довольно промежуточными итогами состязания. Об этом говорит обширная трансферная кампания, эффективность которой сомнительна, считает Непомнящий. Многие новички клуба могут попросту не успеть адаптироваться к предстоящим матчам.

"Результат первой части чемпионата будет мотивирующим фактором для самих игроков "Зенита". Тех, кто уже играл. Поэтому считаю, что "Зенит" остаётся фаворитом в чемпионате", — поделился тренер.