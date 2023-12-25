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25 декабря, 00:06

Аршавин назвал команду, провалившую первую часть сезона в РПЛ

Аршавин считает "Урал" главным провалом первой части сезона в РПЛ

Екатеринбургский "Урал" является главным провалом первой части сезона Российской премьер-лиги. Об этом в интервью "Газете.ru" заявил экс-футболист лондонского "Арсенала", петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.

"Меньше всего [понравился] "Урал", мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз", — поделился он.

По мнению бывшего футболиста, а ныне заместителя гендиректора "Зенита" по спортивному развитию, лучше всего этот отрезок чемпионата провели "Пари НН", самарские "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

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Ранее Андрей Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет. По его словам, должно срастись много факторов, чтобы так получилось.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrey.arshavin1

Лариса Сафронова
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