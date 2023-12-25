Аршавин назвал команду, провалившую первую часть сезона в РПЛ

Екатеринбургский "Урал" является главным провалом первой части сезона Российской премьер-лиги. Об этом в интервью "Газете.ru" заявил экс-футболист лондонского "Арсенала", петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.

"Меньше всего [понравился] "Урал", мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз", — поделился он.

По мнению бывшего футболиста, а ныне заместителя гендиректора "Зенита" по спортивному развитию, лучше всего этот отрезок чемпионата провели "Пари НН", самарские "Крылья Советов" и воронежский "Факел".