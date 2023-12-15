ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 02:32

Аршавин уверен, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет

Экс-футболист "Зенита" Аршавин: Игроки вроде меня рождаются в России раз в 50 лет

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин уверен, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "СБГ шоу", рассуждая о том, можно ли воспитать подобного ему спортсмена в академии сине-бело-голубых.

"Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10–20 лет, может, 50 лет. Именно в России", — подчеркнул Аршавин.

Сам футболист воспитывался в петербургской "Смене". Дебютировал в 1999 году на высшем уровне за "Зенит". Через девять лет перешёл в "Арсенал", четыре года играл в Англии. В апреле 2009 года стал лучшим игроком месяца, а в 2012-м вернулся в "Зенит", через год подписав полноценный контракт. В 2015 году играл за "Кубань". Завершил карьеру в 2018 году в клубе из Казахстана "Кайрат".

Аршавин отказался называть Лондон "загнивающим Западом"
Аршавин отказался называть Лондон "загнивающим Западом"

Пока Аршавин подсчитывает количество лет, необходимых на рождение игрока его уровня, Международная федерация футбола огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года — The Best. Так, финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").

BannerImage
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Андрей Аршавин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar