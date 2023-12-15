Аршавин уверен, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет
Экс-футболист "Зенита" Аршавин: Игроки вроде меня рождаются в России раз в 50 лет
Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин уверен, что игроки его уровня рождаются в России лишь раз в 50 лет. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "СБГ шоу", рассуждая о том, можно ли воспитать подобного ему спортсмена в академии сине-бело-голубых.
"Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10–20 лет, может, 50 лет. Именно в России", — подчеркнул Аршавин.
Сам футболист воспитывался в петербургской "Смене". Дебютировал в 1999 году на высшем уровне за "Зенит". Через девять лет перешёл в "Арсенал", четыре года играл в Англии. В апреле 2009 года стал лучшим игроком месяца, а в 2012-м вернулся в "Зенит", через год подписав полноценный контракт. В 2015 году играл за "Кубань". Завершил карьеру в 2018 году в клубе из Казахстана "Кайрат".
Пока Аршавин подсчитывает количество лет, необходимых на рождение игрока его уровня, Международная федерация футбола огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года — The Best. Так, финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").