Аршавин отказался называть Лондон "загнивающим Западом"

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин после недавней поездки в столицу Великобритании отказался считать город "загнивающим Западом". По его словам, Туманный Альбион всегда хорош.

"Меня многие спрашивали: "Как Лондон?" Хотелось бы ответить что-то про "загнивающий Запад", но это не так. Лондон остаётся всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас", — отметил Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Во время поездки в Лондон спортсмен посетил два мюзикла, а также матч команды "Тоттенхэм". При этом Аршавин отметил, что у него не было ностальгии по британской столице. Он указал, что ему не нравилось жить в Лондоне и он чувствовал себя комфортно только к концу пребывания там.