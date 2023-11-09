Аршавин отказался называть Лондон "загнивающим Западом"
Бывший футболист лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин после недавней поездки в столицу Великобритании отказался считать город "загнивающим Западом". По его словам, Туманный Альбион всегда хорош.
"Меня многие спрашивали: "Как Лондон?" Хотелось бы ответить что-то про "загнивающий Запад", но это не так. Лондон остаётся всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас", — отметил Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Во время поездки в Лондон спортсмен посетил два мюзикла, а также матч команды "Тоттенхэм". При этом Аршавин отметил, что у него не было ностальгии по британской столице. Он указал, что ему не нравилось жить в Лондоне и он чувствовал себя комфортно только к концу пребывания там.
"Мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она всё помнит", — добавил Аршавин.
Напомним, что российский футболист играл за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год, он провёл 144 матча, забил 31 гол и сделал 46 результативных передач. В конце мая, когда Аршавину исполнилось 42 года, его поздравил официальный твиттер-аккаунт "Арсенала". Однако спустя время пост пропал из-за критики со стороны украинцев. Сам Андрей заявил, что даже и не узнал бы о ситуации, если бы не случилось шумихи.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrey.arshavin10