"Арсенал" поздравил Аршавина с днём рождения, но затем передумал и удалил твит

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. "Арсенал" в своём твиттер-аккаунте поздравил футболиста с праздником и разместил видеоролик, где запечатлены четыре гола, которые Андрей забил в матче против "Ливерпуля". Позже пост пропал со страницы клуба.