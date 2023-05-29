"Арсенал" поздравил Аршавина с днём рождения, но затем передумал и удалил твит
"Матч ТВ": Из Twitter "Арсенала" пропал пост с поздравлениями Аршавина
"Арсенал" удалил твит, в котором поздравил с днём рождения Андрея Аршавина, пишет "Матч ТВ".
Удалённый пост ФК "Арсенал" в Twitter. Скриншот © Twitter / Arsenal
29 мая Аршавину исполнилось 42 года. "Арсенал" в своём твиттер-аккаунте поздравил футболиста с праздником и разместил видеоролик, где запечатлены четыре гола, которые Андрей забил в матче против "Ливерпуля". Позже пост пропал со страницы клуба.
Непонятно, с чем связано такое поведение представителей клуба. Возможно, это проявление "культуры отмены" российских спортсменов. Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной по футболу играть товарищеский матч с командой России.
ТАСС / Валентина Певцова