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29 мая, 17:28

"Арсенал" поздравил Аршавина с днём рождения, но затем передумал и удалил твит

"Матч ТВ": Из Twitter "Арсенала" пропал пост с поздравлениями Аршавина

"Арсенал" удалил твит, в котором поздравил с днём рождения Андрея Аршавина, пишет "Матч ТВ".

Удалённый пост ФК "Арсенал" в Twitter. Скриншот © Twitter / Arsenal

Удалённый пост ФК "Арсенал" в Twitter. Скриншот © Twitter / Arsenal

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. "Арсенал" в своём твиттер-аккаунте поздравил футболиста с праздником и разместил видеоролик, где запечатлены четыре гола, которые Андрей забил в матче против "Ливерпуля". Позже пост пропал со страницы клуба.

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Непонятно, с чем связано такое поведение представителей клуба. Возможно, это проявление "культуры отмены" российских спортсменов. Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной по футболу играть товарищеский матч с командой России.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Юрий Лысенко
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