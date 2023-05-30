Аршавин отреагировал на скандал вокруг поздравления от "Арсенала"
Аршавин заявил, что не узнал бы о твите "Арсенала" без посторонней помощи
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с удалённым поздравлением его с днём рождения от пресс-службы клуба. По словам футболиста, он даже и не узнал бы об этом без посторонней помощи.
"Если бы мне с утра не позвонили, я бы об этом не узнал. Если бы вечером не позвонили, я бы тоже не узнал, что убрали", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Что касается реакции аккаунта сборной России, то она, по словам спортсмена, "очевидная".
Напомним, 29 мая Андрею Аршавину исполнилось 42 года, с чем его поздравил официальный твиттер-аккаунт "Арсенала". Через какое-то время пост из-за критики со стороны украинцев пропал, на что профиль сборной России написал: "Вы можете удалить пост, но не можете стереть вашу историю".
ТАСС / Валентина Певцова