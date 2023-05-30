Аршавин отреагировал на скандал вокруг поздравления от "Арсенала"

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с удалённым поздравлением его с днём рождения от пресс-службы клуба. По словам футболиста, он даже и не узнал бы об этом без посторонней помощи.

"Если бы мне с утра не позвонили, я бы об этом не узнал. Если бы вечером не позвонили, я бы тоже не узнал, что убрали", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Что касается реакции аккаунта сборной России, то она, по словам спортсмена, "очевидная".