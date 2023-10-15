Звезда чемпионата Англии устроила тайную секс-вечеринку в роскошном отеле Лондона

Футболист клуба Английской премьер-лиги организовал секс-вечеринку в пятизвёздочном лондонском отеле. Как отмечает The Sun, на тусовку пригласили девушек, причём они при входе должны были сдать телефоны и подписать договор о неразглашении. Тем не менее одна из них рассказала, что представительниц прекрасного пола было настолько много, что некоторым пришлось ждать в гараже, пока в комнатах не освободится место.

Вход на вечеринку в пятизвёздочном лондонском отеле. Видео © The Sun

"Это дико. Они сняли несколько больших комнат, организаторы водили туда девушек одну за одной. Там было несколько игроков АПЛ в постелях с девушками. Бар бесплатный, поэтому все были под действием спиртного", — отметила она.

По словам девушки, спортсмены были единственными, кому разрешили пользоваться телефоном. Посетительниц же обыскивали на входе словно в аэропорту. Известно, что мероприятие организовал футболист клуба Английской премьер-лиги в мае в честь своего дня рождения. The Sun опубликовало видео, на котором запечатлён "вход на секс-вечеринку": перед лифтами стоит множество кулеров с водой и коробок с алкогольными напитками.