За 100 тысяч евро: Футболистка Леманн рассказала о непристойном предложении от знаменитости

Швейцарская футболистка Алиша Леманн в интервью YouTube-каналу немецкой исполнительнице Ширин Дэвид рассказала о непристойном предложении, которое получила в социальных сетях. По ее словам, некая мировая знаменитость предложила ей €100 тысяч за интимную близость.

"Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила", — сообщила Леманн.