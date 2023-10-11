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11 октября, 20:40

За 100 тысяч евро: Футболистка Леманн рассказала о непристойном предложении от знаменитости

Швейцарской футболистке Леманн предложили 100 тысяч евро за ночь со знаменитостью

<p>Швейцарская футболистка Алиша Леманн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alishalehmann7</p>

Швейцарская футболистка Алиша Леманн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alishalehmann7

Швейцарская футболистка Алиша Леманн в интервью YouTube-каналу немецкой исполнительнице Ширин Дэвид рассказала о непристойном предложении, которое получила в социальных сетях. По ее словам, некая мировая знаменитость предложила ей €100 тысяч за интимную близость.

"Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила", — сообщила Леманн.

Спортсменка выступает за сборную Швейцарии и английскую "Астон Виллу". Кроме того, по словам Леманн, её доход сильно зависит от соцсетей: футболистка призналась, что получает от спонсоров порядка 260 тысяч евро за публикацию.

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Анатолий Симоненко
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