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14 декабря, 19:07

ФИФА огласила тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года

ФИФА выбрала Холанда, Мбаппе и Месси претендентами на премию лучшему игроку года

<p>Футболиcты Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Обложка © Shutterstock</p>

Футболиcты Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Обложка © Shutterstock

Международная федерация футбола огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года — The Best. На сайте ФИФА указано, что финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").

Имя победителя раскроют в ходе церемонии в Лондоне 15 января. Отметим, что в прошедшем сезоне награды был удостоен Месси, а недавно он стал спортсменом года по версии журнала Time, а также был признан лучшим футболистом XXI века по мнению издания FourFourTwоо.

Стоит отметить, что при составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022, который выиграла сборная Аргентины, в расчёт не брались.

Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия

Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия

Ранее Лайф писал, что футболист "Севильи" Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Рекорд 37 летний испанец установил в игре шестого тура группового этапа с "Лансом".

Никита Осипов
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