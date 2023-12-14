ФИФА огласила тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года

Международная федерация футбола огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года — The Best. На сайте ФИФА указано, что финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").

Стоит отметить, что при составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022, который выиграла сборная Аргентины, в расчёт не брались.