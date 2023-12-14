ФИФА огласила тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года
ФИФА выбрала Холанда, Мбаппе и Месси претендентами на премию лучшему игроку года
Футболиcты Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Обложка © Shutterstock
Международная федерация футбола огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года — The Best. На сайте ФИФА указано, что финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").
Имя победителя раскроют в ходе церемонии в Лондоне 15 января. Отметим, что в прошедшем сезоне награды был удостоен Месси, а недавно он стал спортсменом года по версии журнала Time, а также был признан лучшим футболистом XXI века по мнению издания FourFourTwоо.
Стоит отметить, что при составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022, который выиграла сборная Аргентины, в расчёт не брались.
Ранее Лайф писал, что футболист "Севильи" Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Рекорд 37 летний испанец установил в игре шестого тура группового этапа с "Лансом".