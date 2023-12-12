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12 декабря, 20:40

Серхио Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников

<p>Серхио Рамос. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/SergioRamos/status/1728887607126335595/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sergio Ramos</a></p>

Серхио Рамос. Обложка © X / Sergio Ramos

Игрок "Севильи" Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Достижение 37-летний испанец установил в игре шестого тура группового этапа с "Лансом" (1:2).

Рамос реализовал пенальти на 79-й минуте. Этот гол для него стал 17-м, что позволило опередить Жерара Пике и Роберто Карлоса, у которых по 16 мячей.

Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов

Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов

При этом, по данным Opta Sport, Рамос стал самым возрастным игроком, забившим пенальти в матче ЛЧ (37 лет и 257 дней).

Ранее Лайф рассказывал, что чемпион Европы по футболу Джорджо Кьеллини завершил карьеру в 39 лет. Официально об уходе из спорта сам спортсмен объявит позже.

Артур Лапсаков
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