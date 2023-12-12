Серхио Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников

Игрок "Севильи" Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Достижение 37-летний испанец установил в игре шестого тура группового этапа с "Лансом" (1:2).

Рамос реализовал пенальти на 79-й минуте. Этот гол для него стал 17-м, что позволило опередить Жерара Пике и Роберто Карлоса, у которых по 16 мячей.

При этом, по данным Opta Sport, Рамос стал самым возрастным игроком, забившим пенальти в матче ЛЧ (37 лет и 257 дней).